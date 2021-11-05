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3600 ek gösterge ve asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi! Bakan duyurdu...

DHA |  05 Kasım 2021 Cuma - 10:59 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 12:55

3600 ek gösterge ve asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmesi! Milyonlarca çalışan bekliyor. 3600 ek gösterge ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu. Bilgin 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı son açıklamada, "3600 ek göstergesinin bakanlık bünyesinde çalışmaları başladı. Kapsamını ve maliyetini şu anda çalışıyoruz. Yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz." derken, asgari ücrete ilişkin de "Asgari ücret ile ilgili hepimizin yaptığı hesaplar var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyenin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilgin, özellikle asgari ücret düzeyinde, 3 bin 577 lira ücret alan işçilerin ücretlerini yüzde 38 artırdıklarını, pazarlıkta ortaya çıkan yüzde oranları da koyulduğunda 4 bin 500 lira civarına çektiklerini söyledi.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2022 yılı  bütçesine ilişkin yaptığı sunumunda, salona girdiği sırada komisyon üyesi  milletvekillerinin asgari ücretle ilgili çağrılarının çok değerli olduğunu  söyledi. Türkiye'nin asgari ücret meselesine özellikle enflasyon üstü  ortamlarda gösterdiği duyarlılığa işaret eden Bilgin, bunun, meselenin ne kadar  önemli olduğunu gösterdiği kadar kendileri için de ciddi bir sorumlulukla karşı  karşıya bulundukları anlamına geldiğini ifade etti.
 
 Bilgin, ekonomik politikaların ancak sosyal politikalarla  desteklendiğinde rahat bir nefes alma imkanı verebildiğini belirterek çalışma  hayatı denildiğinde emek ve sermaye arasındaki ilişkiye eğilmek gerektiğini dile  getirdi.  Emek ve sermaye arasındaki ilişkilerde devletin nerede durduğunun her  zaman tartışma konusu olduğuna dikkati çeken Bilgin, Bakanlık olarak bu ilişkide  hukukla düzenlenmiş hakem rolü üstlendiklerini söyledi.
 
  "Sendikalaşmaya ihtiyacımız var"
 
   Sendikaların sermaye veya devlete karşı konumlarının demokratik  sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Bilgin, şöyle  konuştu:    "Türkiye'de en çok üzerinde durduğumuz, yakındığımız, benim de önemli  bir problem alanı olarak gördüğüm konulardan biri sendikalaşma oranının düşük  olmasıdır. Çok yaygın bir söylem var, 1980'den önce, 12 Eylül rejiminden önce  yüksek bir sendikalaşma oranı vardı. Tabii doğru olan bir boyutu vardı. O boyutu  şu, sendikal mücadele çok aktifti, çok dinamik bir sendikalaşma vardı. Türkiye,  tarımsal toplumdan endüstriye doğru dönüşürken işçi sınıfı oluşum sürecindeydi ve  bu işçileşme süreci sendikal hayatı dinamik hale getirmişti. Sendikalaşma  oranının yüksekliği konusu tahmin edildiği kadar değil çünkü mükerrer üyelikler  vardı, aynı insanların, ölmüş insanların, çalışmayan insanların farklı  sendikalara üyeliği vardı. Dolayısıyla orada bir belirsizlik vardı. Fakat bu  sendikalaşma oranının bugün düşük olması gerektiğini savunmak için söylenecek bir  söz değildir. Sendikalaşmaya ihtiyacımız var çünkü düzgün, düzenli iş kurumunun  oluşması açısından sendikal örgütlenme fevkalade önemlidir. Biz kayıt dışılığı  kaldırmak istiyorsak da sendikal mücadelenin ve örgütlenmenin önünü açmamız  lazım."
 
Sendikalaşma konusundaki engellerin ortadan kaldırılması için mücadele  ettiğini belirten Bilgin, geçtiğimiz günlerde yabancı sermayeli bir kuruluşun bir  sendikayı, özellikle de kadın işçileri içeriye sokmama konusunda direnç  göstermesi üzerine, söz konusu iş yerinde işçilerin örgütlenmesinin önünü  açtıklarını ve kadın işçilere karşı uygulanan haksız davranışı ortadan  kaldırdıklarını anlattı. Bilgin, "Evet, sendikalaşma oranında bir miktar artış  var. 2013'te yüzde 9,2 imiş şimdi yüzde 14,13. Türkiye'de 17 milyon işçinin  olduğunu düşünürsek bu oran oldukça düşük." dedi.
 
Sigorta ve vergi borcu olmayan, sendika olan işletmelere "Beyaz  Bayrak" verilecek
 
 Sendikalaşmayla ilgili kasım ayı sonunda veya aralık ayının başında  "Beyaz Bayrak Uygulaması"na geçmeyi planladıklarını aktaran Bilgin, şu ifadeleri  kullandı:
    "Bir iş yerinin sigorta ve vergi borcu yoksa, o iş yerinde sendika  varsa o işletmeye 'Beyaz Bayrak' vereceğiz. Tıpkı Kültür ve Turizm Bakanlığının  turizm işletmelerinde yaptığı 5 yıldız, 4 yıldız gibi derecelendirme veya bir  anlamda sembolik değerlendirme ölçeğini iş yerlerine taşıyacağız. Üzerine de  'Burası düzgün ve örgütlü bir iş yeridir.' ibaresi koyacağız. İş yerleri  açısından da bazı avantajlar düzenliyoruz. Bu avantajların, ekonomik olmaktan çok  bir prestij avantajı olacağının altını çizmek isterim."
 
 İşçi ve memurlarla yaptıkları toplu sözleşmeleri anımsatan Bilgin,  özellikle asgari ücret düzeyinde, 3 bin 577 lira ücret alan işçilerin ücretlerini  yüzde 38 artırdıklarını, pazarlıkta ortaya çıkan yüzde oranları da koyulduğunda 4  bin 500 lira civarına çektiklerini söyledi.
 
 "Asgari ücretle ilgili Türkiye çapında bir araştırma yaptırıyorum"
 
   Asgari ücret konusuna değinen Bilgin, şunları kaydetti:  "Asgari ücretle ilgili hepimizin yaptığı hesaplar, bizim de yaptığımız  değerlendirmeler var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret  seviyesinin belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bunun için  Türkiye çapında bir araştırma yaptırıyorum. Yaklaşık 2 bin 500 muhtelif  sektörlerde çalışan, farklı düzeylerde yani küçük, orta ve büyük işletmelerde  çalışan işçileri, işverenleri, profesyonel yöneticileri bir de konuyla doğrudan  doğruya alakası olmayan esnaf gibi başka mesleklerden insanları kapsayan bir  araştırmayla toplumun beklentilerini, temennilerini ve mümkün olabileni ortaya  koymaya çalışan bir araştırma yapıyoruz. Bu sadece bir anket çalışması değil.  Daha derinlemesine bir çalışmayla bunu ortaya koyacağız. Bu bizim için kamuoyu  beklentisini, algısını gösterme şeklinde bir çalışma olacak. İşçilerimizi  koruyan, asgari ücret meselesini Türkiye'nin gündeminden çıkaracak bazı  düzenlemelerle bir rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim."
 
 
3600 ek gösterge...
 
Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, "3600 ek göstergesinin  bakanlık bünyesinde çalışmaları başladı. Kapsamını ve maliyetini şu anda çalışıyoruz. Yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz.Asgari ücret ile ilgili hepimizin yaptığı hesaplar var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyenin belirlenmesi  düşüncesiyle hareket ediyoruz" dedi.
 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Sözleşmeli kamu personeli ile ilgili de isteyen sözleşmelilerin kadro hakkına sahip olması konusunda çalışmamızı  sürdürüyoruz" diye konuştu.
 
 

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