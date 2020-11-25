3600 ek gösterge TBMM gündeminde!

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda öğretmenler günü vesilesiyle öğretmenlerin sıkıntıları ve beklentilerine ilişkin bir açıklama yaptı. Dervişoğlu açıklamalarında 3600 ek gösterge sözünün de tutulması gerektiğini ifade etti. 3600 ek göstergede son durum nedir?

3600 ek gösterge ne oldu, son durum ne? Milyonlarca memur ve emeklisi tarafından merak ediliyor. İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu açıklamalarında 3600 ek gösterge sözünün yerine getirilmediğini seçim vaatlerinin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamalarında öğretmenlerin en büyük beklentisinden birinin de 3600 ek göstergenin verilmesi olduğunu belirten Dervişoğlu bu konuyu aha önce Meclis araştırma önergesiyle Genel Kurulun gündemine getirdiklerini ifade ederek, İYİ Parti olarak 3600 ek gösterge ile ilgili verdikleri araştırma önergesinin öğretmenlerin önemli sorunlarından biri olduğunu aktardı.

‘’3.600 EK GÖSTERGE ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖNEMLİ SORUNLARINDAN BİRİ’’

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu açıklamalarına şu ifadelere devam etti:

Öğretmenlerimizin en büyük beklentilerinden birisi de malumunuz olduğu üzere 3.6000 ek göstergenin verilmesidir. Bu konuyu daha önce Meclis araştırma önergesiyle Genel Kurulun gündemine getirmiştik. İYİ PARTİ olarak 3.600 ek göstergeyle ilgili verdiğimiz araştırma önergesi, öğretmenlerimizin önemli sorunlarından birini temsil etmektedir.

Verdiğimiz önergeyle otuzuncu hizmet yılında ve birinci derecenin dördüncü kademesinde bulunan öğretmenler ek göstergesinin 3.600'e yükseltilmesi; aylık ücretine, emekli aylığına ve emekli ikramiyesine büyük katkı yapacaktı fakat reddedildi. Hükûmet, seçim öncesi verdiği 3.600 ek gösterge sözünü tutmamıştır, Hükumeti sözünü tutmaya davet ediyorum ki öğretmenlerimizin mağduriyetleri giderilsin.