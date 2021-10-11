3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın’dan ek gösterge açıklaması!

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 3600 ek göstergenin kapsamına ilişkin çalışmayı başlatmak için bakanlıkla mutabakata vardıklarını belirterek, "Buna ilişkin startı kasım ayı içinde vereceğiz" dedi. 3600 ek gösterge teklifinin kendilerine ait olduğunu dile getiren Yalçın, "Toplu sözleşme kararı bize aittir. Buna ilişkin vaat Cumhurbaşkanımıza aittir. 2022 yılı içinde çalışacağız tamamlayacağız" diye konuştu. İşte ek göstergede son durum...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek göstergenin Memur Sen'in teklif ettiği bir madde olduğunu belirterek, "Dolayısıyla teklif bize aittir. Toplu sözleşme kararı bize aittir. Buna ilişkin vaat Cumhurbaşkanımıza aittir. 2022 yılı içinde çalışacağız tamamlayacağız." dedi.

Yalçın, Eğitim Bir-Sen Bursa Şubesinin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendiği Bursa Teşkilat Buluşması'na katılarak burada gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Memur-Sen olarak yeni anayasaya ilişkin kamu görevlilerinin beklentilerini bir araştırmayla kamuoyuna duyurduklarını aktaran Yalçın, "Bu konuya ilişkin bizim temel yaklaşımımız şudur. Memurların mutlaka ve mutlaka toplu sözleşme hakkının yanında grev hakkının da olması gerekiyor. Memur sendikacılığı olarak grev hakkını ve bunun yanında da ayrıca siyaset hakkını istiyoruz. Çünkü kamu görevlileri sendikacılığında, toplu sözleşme hakkının yanında grev hakkı yoksa bu anlamda bir ayağı eksik demektir. Yeni anayasada mutlaka ve mutlaka memurların grev hakkı ve siyaset hakkının olmasını istiyoruz" diye konuştu.



TOPLU SÖZLEŞME KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK TALEBİ



Mevcut 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun memur sendikacılığının toplu sözleşme sistemini taşıyamadığını ifade eden Yalçın, bu kanunda altı noktada iyileştirmeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.



Özellikle masanın oturma düzenindeki adaletsizliklerin ortadan kaldırılması gerektiğine işaret eden Yalçın, şöyle devam etti:



"Yedek teklif sunma sistematiği kaldırılmalı. Masada tutanak sistemi işçi sendikacılığındaki gibi günlük işlemler bittiğinde tutanak haline dönüştürülmeli. Bunun yanında masadaki çalışma süresi 2 ayı kapsayacak şekilde süre uzatımı yapılmalı. Çünkü bir aylık süre yetmemektedir. Dayanışma aidatı sistemi son derece önemli. İşçi sendikacılığında yetkili sendika emeğinin bu anlamda dayanışma aidatıyla hakkın teslimi söz konusuyken memur sendikacılığında yetkili sendikanın verdiği emeğin dayanışma aidatı olmaması dolayısıyla hakkın teslimi söz konusu değil. Yapana, yatana, çatana beraber dağıtılan bir sistematik var. Bu adaletsizlik içeriyor. Bir diğer konu ise hakem sistemi yeniden gözden geçirilmeli. Yani tahkim süreci memur sendikacılığında mutlaka ve mutlaka yeniden gözden geçirilmeli. Hakemin yapısına ilişkin yeni bir tasarım gerekiyor."



"3600 EK GÖSTERGE TEKLİFİ BİZE AİT"



Memur-Sen olarak Türkiye’de kamu görevlilerinin örgütlendiği ve bir milyon kapasiteyi aşan örgütlü yapı olarak 6 dönem toplu sözleşme gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yalçın, 6 dönem toplu sözleşme içinde 350 kazanıma imza attıklarını anlattı.



Yalçın, 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi kararlarını da bu toplu sözleşmede aldıklarını aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunların ikisi de 2022 yılı içinde yetkili konfederasyon Memur-Sen ile çalışılacak ve tamamlanacaktır. Bugünlerde siyasette bir tartışma var. '3600'ü kim teklif etti?' diye. 3600 ek gösterge, 6 dönem toplu sözleşmenin tamamında Memur Sen'in teklif ettiği bir maddedir. Dolayısıyla teklif bize aittir. Toplu sözleşme kararı bize aittir. Buna ilişkin vaat Cumhurbaşkanımıza aittir. 2022 yılı içinde çalışacağız tamamlayacağız. İcraat da Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip olacaktır diye düşünüyoruz. Bu tartışmaya girmeksizin 3600'ün kapsamına ilişkin bütün kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak, ek gösterge sistematiğini adil bir şekilde düzenleyecek çalışmayı da bir an önce başlatmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile bu konuya ilişkin bir mutabakat sağladık. Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda buna ilişkin bir startı vereceğiz kasım ayı içinde."



"EĞİTİMDEKİ EN ÖENMLİ SORUN PERSONEL EKSİKLİĞİ"



Eğitimde çok ciddi sorunların olduğunu dile getiren Yalçın, eğitim öğretim ortamı başladığı halde PCR, aşı ve benzeri tartışmaların eğitim öğretimin diğer sorunlarını gölgelediğini söyledi. Yalçın şunları kaydetti:



"Şu anda eğitimdeki en önemli sorun personel eksikliğidir. Kapılarda güvenlik eksikliğidir. Bu açıdan TYP’den bir personel takviyesi yapılmıştır ama bu yetmemektedir. Bu konuda gerekirse TYP’den yeni bir personel takviyesine ihtiyaç vardır. Kalıcı çözüm olarak mutlaka ve mutlaka merkezi bütçeden personel alımına ihtiyaç vardır. Milli Eğitim Bakanlığında 5 binin üzerinde yeni bir personel alımı yapılacak. Aşçı ve benzeri pansiyonlu yurtlardaki personel ihtiyacını karşılamaya yönelik ama bu eğitim öğretim alanları olan okullardaki hizmetli ihtiyacını gidermediği müddetçe tam çare olmayacaktır. Bu açıdan alınan miktara teşekkür ediyoruz fakat bu vesileyle bir kez daha buradan yeni personel ve hizmetli memur alımı konusunda bir kez daha teklifimizi ifade ediyor ve beklentimizi yineliyoruz."

3600 EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.

POLİS, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE VE DİN GÖREVLİLERİ DE YARARLANACAK

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. 3000’den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak. Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.