3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan acil talimatı verdi

Milyonlarca kişi bekliyordu. Hem maaşların hem de ikramiyelerin artmasını sağlayacak. 3600 ek gösterge ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanları, Ali Yalçın başkanlığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başta olmak üzere yönetin kurulu üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanlarından oluşan heyeti kabul etti ve bu toplantıda 3600 ek gösterge konusu da ele alındı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek, yasallaşacak?

Memur ve emekli milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmen maaşları ile ikramiyelerini doğrudan etkileyecek 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanlarından oluşan heyeti kabul etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlil Bakanı Vedat Bilgin'in de hazır bulunduğu görüşmede 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin sonuçları değerlendirilirken kamu görevlilerinin beklentileri ve kamu personel rejimine ilişkin başlıklar ele alındı. 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek, 3600 ek gösterge ne zaman yasallaşacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Toplu Sözleşme'nin kapsamının geniş tutulmasının önemine değinen Yalçın, kamu görevlilerinin sonuçtan memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Toplu Sözleşmede mutabakat metninde yer alan 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam konusunda Memur-Sen olarak katkı sunacaklarını ifade eden Yalçın, 4688 Sayılı Kanun'da Toplu Sözleşme ve kamu görevlileri sendikacılığının niteliğini artıracak değişikliklerin de yapılmasına ilişkin beklentilerini aktardı.

Yalçın öte yandan Toplu Sözleşme ikramiyesinin 400 TL'ye yükseltilmesinin sendika üyeliğine değer kattığını vurgulayarak bu kararla birlikte sendikalı olanlar ile olmayanlar arasındaki ayrımın ortaya konulmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Toplu Sözleşme'in mutabakatla sonuçlanmasını değerli bulduğunu ifade ederek Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'e teşekkür etti.

Toplu Sözleşmenin kamu görevlileri için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan başta 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam olmak üzere çalışmalarının başlatılmasını ve 2022 yılı içinde tamamlanması, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerinin karşılanması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması talimatını verdi.

Çalışma sonrasında hazırlanacak taslak TBMM'ye gönderilerek yasalaştıktan sonra devreye girecek. Yasanın detaylarında kimlerin bu artıştan nasıl yararlanacağı, maaş artışlarının kimleri kapsayacağı da belirlenecek.

EMEKLİLER YER ALACAK MI?

Çalışmalar sırasında göz önüne alınacak konulardan birisi de ek gösterge artışının kapsamı olacak. Daha önce sadece 4 yıllık üniversite mezunu ve belli meslek gruplarını kapsayacak bir çalışma yapılmıştı. Şimdi bu kriterlerin değişip değişmeyeceği de değerlendirilecek.

Statüye göre artış yapılırsa lise mezunları da yararlanacak. Ayrıca ek gösterge artışının sadece mevcut memurları mı yoksa emekli olmuş memurları da mı etkileyeceği de yine çalışma gündeminde olacak.

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurile daha düşük olan bir memurun alacağı maaş miktarı aynı olmuyor.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.

POLİS, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE VE DİN GÖREVLİLERİ DE YARARLANACAK

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. 3000’den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak. Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.



Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.