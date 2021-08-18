3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek, son durum nedir?

3600 ek gösterge hükümet memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farklarını teklif etmesiyle en çok sorgulanan konu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de açıklamasında "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge son durum nedir, kimlere verilecek?

Memur ve memur emeklisine 2022 ve 2023 yılı için sunulan zam teklifi belli oldu. Bakan Bilgin de 3600 ek göstergeyle ilgili açıklama yapınca 3600 ek gösterge konusu yakından takip edilmeye başlandı. Peki, 3600 ek gösterge verilecek mi, ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge son durum nedir?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

Böylece hem görev ücreti hem de emekli maaşı artacak. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesi sonrası da emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.

3600 ek göstergenin bu yıl içinde karara bağlanmasını bekleniyor.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.



Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

Sendikalar ek göstergenin tüm kamu görevlilerini kapsamasını istiyor. Ancak daha önceki görüşmelerde öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 meslek grubunda ek göstergelerin yükseltilmesi öngörülüyor.