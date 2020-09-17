3600 ek gösterge ne oldu? 3600 ek göstergede son durum ne, kimler yararlanacak?

Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisi devam ediyor. Milyonlarca hemşire, polis, öğretmen ve din görevlileri maaşlarını doğrudan etkileyecek olan, 3600 ek gösterge ile ilgili taleplerini dile getirmeyi sürdürüyor. En son Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamada bulundu. Peki, ek gösterge çıkacak mı? Ek gösterge ne zaman çıkacak?

Unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmenler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların maaşları, emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve yaklaşımların pozitif yönde olduğunu belirtmişti. En son da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da ek gösterge ile ilgili açıklama geldi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında da bir düzenleme yaptık. Bununla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak.

EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

1,6 milyon olan öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerini etkileyecek 3600 ek göstergede son durum merak ediliyor.

Corona virüs Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorusu üzerine ek gösterge, döner sermaye ve sağlık çalışanlarının maaşlarına zam talepleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Koca ek ödeme ile ilgili "Ek ödeme ile ilgili biliyorsunuz geçen toplantıda da söylemiştim, uzatıldı. Zannediyorum bir kaç gün içerisinde yayınlanmış olur. Bununla ilgili hem sahada filyasyon yapan hekimlerimiz dahil olmak üzere hem özellikle şu dönemde salgın döneminde bu hastalarla ilgili yoğun, acil, göğüs hastalıkları, dahiliye, çocuk ve benzeri gibi yoğun çalışan hekimlerle ilgili çalışanlarla ilgili bir düzenleme yapıldı, zannediyorum önümüzdeki günlerde yayınlanmış olur" dedi.

Bakan Koca, döner sermaye konusunda ise; "3600 ek gösterge bunla ilgili genel bir çalışma var ama döner sermayenin kaldırılması gibi bir durum şuan söz konusu değil. Biz performansı daha etkin kılmak istiyoruz. Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında bir düzenleme yaptık biliyorsunuz. 3600 Ek Göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları için değil diğer benzer çalışanlarla ilgili bir çalışma var. Bizim şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini kolaylaştırmak olacak." dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI EK GÖSTERGENİN HAYATA GEÇMESİNİ İSTİYOR

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci , sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkati çekmek için Şehir Hastanesi bahçesinde yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin 11 Mart'tan bu yana yürüttüğü corona virüs salgınıyla mücadelenin kahramanlarının, sağlık çalışanları olduğunu belirtti.

Kahveci, Sağlık çalışanlarının alın terlerinin heba edilmemesi gerektiğini vurgulayarak sağlık çalışanlarına taban aylığa artış yapılması talebini yineledi.

Ayrıca, beklentilerinin salgının seyrini artırarak devam ettiği bugünlerde sağlık çalışanlarının taleplerinin yerine getirilmesi olduğunu dile getiren Kahveci, "Maaşlara acilen zam yapılmalı, ücretler iyileştirilmelidir. Bu iyileştirme sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli tüm çalışanları kapsamalı, herhangi bir ayrıma gidilmemelidir. Döner sermaye sorununa sosyal taraflarla görüşülerek makul bir düzeyde çözüm üretilmelidir. Söz verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi, bir an önce hayata geçmelidir. Süresiz sözleşmelilere, 3 1 süreli sözleşmelilere, vekil ebe hemşireler ile kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına kadro verilmeli, 4/A dışındaki tüm istihdam modelleri kamuda terk edilmelidir." ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.