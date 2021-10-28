3600 ek gösterge ile ilgili yeni açıklama! Tarih belli oldu

Milyonlarca çalışan merakla bekliyordu. 3600 ek gösterge ile ilgili yeni açıklama geldi. Eğer hayata geçerse hem maaşlar hem de ikramiyeler artacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “3600 ek gösterge ve göstergeler yetkili konfederasyon Memur-Sen ile 2022 içerisinde çalışılacak, tamamlanacak ve hayata geçirilecektir” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli çalışanlar konusunun 2022 yılı içerisinde tamamlanarak hayata geçirileceğini bildirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ağrı Şubesi'nin il divan toplantısına katıldı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevi'ndeki toplantıda sendikalaşma süreci ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yalçın, birbirinden önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi.

"2022'DE HAYATA GEÇECEK"

3600 ek gösterge ve 520 bin sözleşmeli konusuna da değinen Yalçın, "Sözleşme sürecinde 2 tane baba başlık 'bir yıl içerisinde tamamlanacaktır' denilerek karara yansıtmayı başardık. Bunlardan biri siyasi bir vaat olan 3600 ek gösterge. '3600 ek gösterge ve göstergeler yetkili konfederasyon Memur -Sen ile 2022 içerisinde çalışılacak, tamamlanacak ve hayata geçirilecektir' diye karara yansıtmayı başardık. Bu çok önemlidir.

Bir diğer sözleşmeliler konusu ki 520 bin sözleşmeliye tekabül ediyor. Sözleşmeliler konusunda 2022 içerisinde yetkili konfederasyon Memur-Sen ile çalışılacak, tamamlanacak ve çözüme kavuşturulacaktır.

"MAAŞLAR DÜZELECEK"

Bu da en az diğeri kadar kıymetlidir. Cumhurbaşkanımızın 4 meslek grubu üzerinden kamuoyuna vadettiği 3600 ek gösterge, bir sınırlama koymaksızın ek göstergenin tamamı çalışılacak ve bir merdiven basamağı gibi aradaki adaletsizlik giderilecek şekilde bizimle yapılacak komisyon çalışmasıyla bir yıl içerisinde tamamlanmış olacak. Ne getirecek? 30 bin lira emekli ikramiyesini bir anda artıracak. Emekli olanlara 750 ile 1100 liraya varana kadar arada bir fark oluşturacak. Maaşlar bir anda düzelmiş olacak" dedi.

'10 TANE BÜYÜKELÇİ TÜRKİYE'YE AYAR VERMEYE ÇALIŞIYOR'

Günümüzde Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın çok hareketli olduğuna değinen Yalçın, "Suriye, Libya Mısır 'da olanlar normal değil. Mavi vatan diyoruz, adam tanımıyor. 10 tane büyükelçi Türkiye'ye ayar vermeye çalışıyor. Var mı böyle bir şey? Burası 3'üncü dünya ülkesi mi? Burası Türkiye ya. Sen kimsin ya, bu ülkeye ayar çekiyorsun? Düşünebiliyor musunuz?” diye konuştu.

Bazı siyaset çilerin de hükümete 'geri adım at' diye bir cümle kurduğunu ifade eden Yalçın, “Böyle bir durumda hükümete geri adım at denilir mi? Ne geri adım atması? Böyle bir durumda hükümet ileri adım atmalı. Onurlu haysiyetli bir devlet, önce onurunu ve haysiyetini korumalı.

Bu tip kepazeliğe müsaade eder mi? Ama bunların tamamı yüz yıllık planların sahaya sürülmesinden dolayı. Onun için bundan sonra vitesin tekrardan geriye takılması gibi bir şansı yok. Türkiye daha ileri gitmek zorunda" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda Memur-Sen Ağrı Şube Başkanı Abdurrahman Aslan, Genel Başkan Yalçın'a tablo hediye etti.