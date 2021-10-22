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3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi! Yeni liste ortaya çıktı, işte ek göstergesi artacak meslekler...
Milyonlarca kişi bekliyordu. 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi! Yeni liste ortaya çıktı. Ek göstergesi artacak meslekler belli oldu. Emekli maaşları da ikramiyeleri de zamlanacak. 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler araştırılıyor. Peki hangi meslek grubunda ek gösterge artışı ne olacak? Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak? İşte tüm detaylar...