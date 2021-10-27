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3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması! Belli oldu! Bin 100 lira...

AA |  27 Ekim 2021 Çarşamba - 23:57 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 23:57

Milyonlarca çalışan bekliyordu. Hem maaşlar hem de ikramiyeler artacak. 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek göstergeyle ilgili olarak, "Cumhurbaşkanımızın 4 meslek grubu üzerinden kamuoyuna vadettiği 3600 ek gösterge bir sınırlama koymaksızın ek göstergenin tamamı çalışılacak ve bir merdiven basamağı gibi aradaki adaletsizlik giderilecek şekilde bizimle yapılacak komisyon çalışmasıyla bir yıl içerisinde tamamlanmış olacak." dedi.


İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Konuk Evi'nde  gerçekleştirilen Memur-Sen İl Divan Toplantısı'na katılan Yalçın, burada yaptığı  konuşmada, sendikacılığın çok önemli olduğunu söyledi.
 
Memur-Sen'in her kazanımının birbirinden kıymetli olduğunu anlatan  Yalçın, "2 tane baba başlığı 'masada bir yıl içerisinde tamamlanacaktır' diyerek  karara yansıtmayı başardık. Bunlardan biri siyasi bir vaat olarak ortada gezen  3600 ek göstergeyi, '3600 ek gösterge ve göstergeler yetkili konfederasyon  Memur-Sen ile 2022 içerisinde çalışılacak, tamamlanacak ve hayata geçirilecektir'  diye karara yansıtmayı başardık. Bu çok önemlidir. Bir diğer sözleşmeliler konusu  ki 520 bin sözleşmeliye tekabül ediyor. Sözleşmeliler konusunda 2022 içerisinde  yetkili konfederasyon Memur-Sen ile çalışılacak, tamamlanacak ve çözüme  kavuşturulacaktır. Bu da en az diğeri kadar kıymetlidir." diye konuştu.
 
Yalçın, 3600 ek göstergeyle ilgili tartışmaların kamuoyunda devam  ettiğini, 6 sözleşmenin tamamında ek göstergelere ilişkin tekliflerini masaya  götürdüklerini ve masayı zorladıkları bir başlık olduğunu kaydetti.
 
Örgütlenmeye, mücadele etmeye ve güçlerine güç katmaya devam  edeceklerini vurgulayan Yalçın, şunları dile getirdi:
 
"Cumhurbaşkanımızın 4 meslek grubu üzerinden kamuoyuna vadettiği 3600  ek gösterge, bir sınırlama koymaksızın ek göstergenin tamamı çalışılacak ve bir  merdiven basamağı gibi aradaki adaletsizlik giderilecek şekilde bizimle yapılacak  komisyon çalışmasıyla bir yıl içerisinde tamamlanmış olacak. Ne getirecek? 30 bin  lira emekli ikramiyesini bir anda artıracak. Emekli olanlara 750 ile 1100 liraya  varana kadar arada bir fark oluşturacak. Maaşlar bir anda düzelmiş olacak."
 
Coğrafyanın çok hareketli olduğunu, Suriye ve Libya'da yaşananların  normal olmadığını aktaran Yalçın, "10 büyükelçinin Türkiye'ye ayar verme  çalışmasının" ise kabul edilemez olduğunu söyledi.
 
Yalçın, Türkiye'nin 3. dünya ülkesi değil, medeniyet bakiyesi bir ülke  olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
 
"Sen kimsin de bu ülkeye ayar çekiyorsun. Düşünebiliyor musun o ülkede  bizim elçimizin ve bazı elçilerin oraya ayar vermeye kalktığını. Burada normal  gibi karşılandığı gibi bazı siyasilere bakıyorum adam hükümete 'geri adım at'  diye cümle kuruyor. Ne hükümete geri adım atması ya. Hükümet ileri adım atmalı,  ileri. Bu tip konuda geri adım atılır mı? Onurlu ve haysiyetli bir devlet önce  haysiyetini ve onurunu korur. Bu tip bir kepazeliğe müsaade eder mi? Ama bunların  tamamı 100 yıllık planların yeniden sahaya sürülmüş olması ve coğrafyanın  hareketli olması nedeniyledir. Bundan sonra vitesin geriye gitme şansı yok.  Türkiye'nin yokuştan aşağı yeniden kayma şansı yok. Türkiye daha ileri gitmek  zorunda."
 
Kamu görevlilerinin yüzde 36'sının sendikasız olduğuna değinerek  bunların üye yapılmaları için üyelerine çağrıda bulunan Yalçın, eylül ayında 18  bin 313 yeni üye yaparak önemli bir rekora imza attıklarını sözlerine ekledi.
 

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