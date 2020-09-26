3600 ek gösterge için gözler Meclis’te! Meclis 1 Ekim'de açılıyor! Ek gösterge Meclis'e gelecek mi?

3600 ek gösterge milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından merak ediliyor. Memur ve memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerini etkileyecek olan 3600 ek gösterge hakkında en son İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu açıklama yapmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda talimatı olduğunu, ilerleyen süreçte bu talimatın gereğinin yerine getirileceğini söyledi. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? 3600 ek göstergede son durum ne, Meclis’e ne zaman gelecek?

Hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmen maaşları ile ikramiyelerini etkileyecek olan 3600 ek gösterge hakkında açıklamalar yakında takip edilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Katıldığı programda konuşan Bakan Soylu, polislerin 3600 ek gösterge talebine ilişkin soruyu cevapladı. 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son durum...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN MECLİS’E GELECEK?

Meclisin 1 Ekim'de açılacak. 3600 ek göstergenin meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorusu üzerine ek gösterge, döner sermaye ve sağlık çalışanlarının maaşlarına zam talepleri hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.

Bakan Koca, döner sermaye konusunda ise; "3600 ek gösterge bunla ilgili genel bir çalışma var ama döner sermayenin kaldırılması gibi bir durum şuan söz konusu değil. Biz performansı daha etkin kılmak istiyoruz. Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında bir düzenleme yaptık biliyorsunuz. 3600 Ek Göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları için değil diğer benzer çalışanlarla ilgili bir çalışma var. Bizim şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini kolaylaştırmak olacak." dedi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Türkiye'de milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve konuyla alakalı yaklaşımların pozitif yönde olduğunu belirtmişti.

Son olarak da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda talimatı olduğunu, ilerleyen süreçte bu talimatın gereğinin yerine getirileceğini söylemesi 3600 ek göstergenin bu dönem meclise geleceğinin işaretlerini veriyor.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.

POLİS, ÖĞRETMEN, HEMŞİRE VE DİN GÖREVLİLERİ DE YARARLANACAK

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek. 3000’den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun maaşında ise 34 lira azalma olsa da emekli maaşı 550 lira, emekli ikramiyesi 20 bin 710 lira artacak. Polislerin emekli maaşı 533 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. Çıkacak yasadan 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.