35 yıllık yasak kaldırıldı!

Suudi Arabistan'da 35 yıldır yürürlükte olan sinema yasağı kaldırıldı ve ülkedeki sinema salonları uzun bir aradan sonra tekrar açılıyor. Şimdilik devlet destekli geçici bir salonda başlayan sinema gösterimleri bu haftasonu çocuklara yönelik uzun metrajlı animasyon filmleriyle start alacak.

