35 yaşındaki ünlü koreograf Liam Scarlett ölü bulundu

35 yaşındaki dünyaca ünlü koreograf, erkek öğrencilerle uygunsuz davranış iddiaları üzerine Kraliyet Balesi'nden uzaklaştırılmıştı. Scarlett, Kraliyet Balesi tarafından tam uzunlukta bir bale yaptıran en genç koreograftı.

Ailesinin yaptığı açıklamada, "Sevgili Liam'ımızın trajik ve zamansız ölümünü büyük bir üzüntü ile duyuruyoruz. Bu zor zamanda tüm ailemizin yasımızı tutmamız için mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz." denildi.

2012 yılında baleden koreograf olarak emekli olan ünlü isim, hakkında çıkan cinsel taciz iddialarıyla soruşturuluyordu.