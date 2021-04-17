17 Nisan 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.408 0.03 EURO 9,6770 0.74
USD 8,0610 0.68 ALTIN 460,200 1.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

35 yaşındaki ünlü koreograf Liam Scarlett ölü bulundu

17 Nisan 2021 Cumartesi - 16:42 | Son Güncelleme : 17 04 2021 - 16:42

İngiltere Kraliyet Balesi'nin 35 yaşındaki yıldızı Liam Scarlett, geçtiğimiz yıl hakkında çıkan erkek öğrencilere uygunsuz davranışları yönündeki iddialarının ardından ölü bulundu.


35 yaşındaki dünyaca ünlü koreograf, erkek öğrencilerle uygunsuz davranış iddiaları üzerine Kraliyet Balesi'nden uzaklaştırılmıştı. Scarlett, Kraliyet Balesi tarafından tam uzunlukta bir bale yaptıran en genç koreograftı.
 
Ailesinin yaptığı açıklamada, "Sevgili Liam'ımızın trajik ve zamansız ölümünü büyük bir üzüntü ile duyuruyoruz. Bu zor zamanda tüm ailemizin yasımızı tutmamız için mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz." denildi. 
 
2012 yılında baleden koreograf olarak emekli olan ünlü isim, hakkında çıkan cinsel taciz iddialarıyla soruşturuluyordu.
 

ETİKETLER

Liam Scarlett İngiltere Bale koreograf
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.