35 yaş üstü aşı aşı randevusu açıldı mı? MHRS, e-Nabız, Alo 182 aşı randevusu alma ekranı!

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Son bir hafta içinde aşıların pek çok meslek grubuna açıldığını belirterek "Yarın itibarıyla 35 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz" dedi. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi de '35 yaş üstü aşı aşı randevusu açıldı mı?' sorusunu araştırmaya başladı. Peki, 35 yaş aşı ne zaman başlıyor? 35 yaş aşı randevuları açıldı mı? MHRS, e-Nabız Covid 19 aşı randevusu alma ekranı!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste gelinen son durumu anlattı ve aşılama çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Son bir hafta içinde aşıların pek çok meslek grubuna açıldığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın itibarıyla 35 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz" dedi. Aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla milyonlar aşı olmak için hastanelere akın ederken 35 yaş ve üstü için aşılama kararının ardından pek çok kişi de aşı randevusunun nasıl alınacağını araştırmaya başladı. Peki, 35 yaş aşı ne zaman başlıyor? 35 yaş aşı randevuları açıldı mı? MHRS, e-Nabız Covid 19 aşı randevusu alma ekranı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada "35 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz" dedi.

"Aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğimiz zamana sayılı günler kaldı" diyen Bakan Koca, son bir hafta içinde aşıların pek çok meslek grubuna açıldığını da hatırlattı.

Koca şunları söyledi:

"Salgınla birlikte girdiğimiz zorlu mücadelede düşmanın zayıf tarafını yakalamış ve onu köşeye sıkıştırmış durumdayız. Aşı programımız mücadele üstünlüğünü bize kazandırdı. Burada çok yoğun emekler verildi. Başta sizler sabırla ve birlik içinde bu mücadelenin en önemli neferleri oldunuz. Her bir vatandaşımıza bugünlere ulaşmamızda gösterdiği birliktelik ve sabır için müteşekkirim. Sağlık ordumuz gücünü, hastalarımızı tedavi etmekten vatandaşlarımızı koruyacak olan aşı programına kaydırmış durumda."

35 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA BAŞLADI MI?

Bakan Koca, yarın itibarıyla 35 yaş üzeri tüm vatandaşlar için aşı randevularını açılacağının müjdesini de verdi.

AŞINIZI OLUN!

Bakan Koca konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak. Aynı zamanda salgın haberlerinden de kurtulduğumuz son yaz olacak. Hep birlikte verdiğimiz üstün mücadelenin selameti için bu yaz da tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal alanlarımızın tamamının aşı ile korunaklı hale geleceği ana kadar riskli ortamlardan uzak duralım. Devletimizin gücü ve halkımızın kararlı desteği sayesinde salgın engelini bu yaz aşacağız. Gelecek hafta sizlerle salgının önemli istatistiklerini ve bize ödettiği bedelin sağlıktaki karşılığını göstermek üzere bir toplantı yapacağım. Bugünlere nasıl geldiğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızın neler olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Dünü unutarak yarını inşa edemeyiz. Son sözüm, son günlerdeki tek söz ve ricam, lütfen en kısa sürede aşınızı olun."

MHRS, e-NABIZ COVİD 19 AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu alabilmek için öncelikle kişinin Covid-19 aşısı için aşı grubunda olup olmadığını sorgulaması gerekiyor. Aşı sorgulamasını e-Nabız hesaplarına girerek “Covid-19 aşı durumunu sorgula” sekmesi altından kolaylıkla yapabilirken, aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak da aşı sırasının size gelip gelmediğini sorgulayabilirsiniz. Bu basamağın tamamlanmasının ardından aşı randevusunu e-Nabız üzerinden MHRS'ye bağlanarak ya da MHRS web, mobil uygulamalarını kullanarak ya da ALO182 hattını arayarak alabilirsiniz.

Randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.