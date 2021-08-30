35 milyon dolarlık ihale Karsan'ın oldu!

Karsan, Romanya Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından açılan elektrikli toplu ulaşım ihalelerini kazanarak Türk otomotiv sanayinin bugüne kadar ki en büyük elektrikli otobüs ihracatı için anlaşma sağladı.

İhale sonucunda Romanya’da Karsan CEO’su Okan Baş’ın katılımıyla düzenlenen iki ayrı törenle 35 milyon Euro tutarındaki toplu taşıma sistemi ihracatı için imzalar atıldı. Karsan, iki ihaleyi de yüzde 100 elektrikli 18 metre uzunluğundaki otobüsüyle kazandı. Yüksek teknolojili ürünleri ile sektöre öncülük eden Karsan, ihale kapsamında 44 adedi Timişoara Belediyesi’ne, 12 adedi Braşov Belediyesi’ne olmak üzere toplamda 56 elektrikli otobüs teslimatı gerçekleştirecek. Bununla birlikte, bölgeye 19’u hızlı şarj olmak üzere toplam 75 şarj istasyonu kuracak ve 6 yıl boyunca araçların tüm bakım ve garaj işletmesini üstlenerek kapsamlı bir elektrikli toplu taşıma sistemi hizmeti sunacak.