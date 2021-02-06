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35 fakülte ve yüksekokul kapatıldı, 26 yeni fakülte kuruldu...

AA |  06 Şubat 2021 Cumartesi - 11:13 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 11:13

Cumhurbaşkanı kararıyla 20 üniversitede 26 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu. 12 üniversitedeki 35 fakülte, enstitü ve yüksekokul kapatıldı, 6 üniversitedeki 9 fakülte ve yüksekokulun ismi değiştirildi.


 Cumhurbaşkanı kararıyla 20 üniversitede 26 yeni fakülte,  enstitü ve yüksekokul kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi  Gazete'de yayımlanan karara göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Lisansüstü  Eğitim Enstitüsü ve Spor Bilimleri Fakültesi, Aksaray Üniversitesinde Diş  Hekimliği Fakültesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde İslami İlimler  Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,  İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri  Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu, İskenderun Teknik Üniversitesinde  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Selçuk Üniversitesinde Selçuklu Araştırmaları  Enstitüsü, Yalova Üniversitesinde Tıp Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,  Yozgat Bozok Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara Bilim  Üniversitesinde Hukuk Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara Sosyal  Bilimler Üniversitesinde Bölge Çalışmaları Enstitüsü, Avrasya Üniversitesinde  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesinde İletişim ve Hukuk  Fakülteleri, Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Iğdır  Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve  Kastamonu Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan  Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Samsun  Üniversitesinde İslami İlimler Fakültesi ve Trabzon Üniversitesinde Yabancı  Diller Yüksekokulu kuruldu.
 
12 üniversitedeki 35 fakülte, enstitü ve yüksekokul kapatıldı
 
 
Aynı kararla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor  Yüksek Okulu, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri,  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Doğu ve  Afrika Araştırmaları Enstitüsü, Avrasya Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal  Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen  Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri, Kahramanmaraş Sütçü  İmam Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Kastamonu Üniversitesi  Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık  Yüksek Okulu, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri,  İstanbul Atlas Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri  enstitüleri, İskenderun Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Çevre ve Deniz  Bilimleri Enstitüsü, Demir-Çelik Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen  Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadir Has Üniversitesi İşletme  Fakültesi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitüleri ile Yozgat Bozok  Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri  kapatıldı.
 
  6 üniversitedeki 9 fakülte ve yüksekokulun adı değiştirildi
 
Dokuz Eylül Üniversitesindeki Reha Midilli Foça Turizm Fakültesinin  adı Turizm Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesinin ismi Necat Hepkon Spor  Bilimleri Fakültesi, Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler  Yüksekokulunun adı Uygulamalı Yüksekokulu, Kocaeli Üniversitesi Ziraat ve Doğa  Bilimleri Fakültesinin ismi Ziraat Fakültesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi  İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin adı Sosyal ve Beşeri Bilimler  Fakültesi, Adıyaman Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinin  ismi Ziraat Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin  adı Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin  ismi Mühendislik Fakültesi ve Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin  adı Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirildi.
 

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