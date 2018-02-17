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33 ilde operasyon: 54 gözaltı kararı

17 Şubat 2018 Cumartesi - 10:59 | Son Güncelleme : 17 02 2018 - 10:59

Ankara merkezli 33 ilde FETÖ'den 54 gözaltı kararı var. Şüpheliler Polis Akademisi sınav öncesi soru çalmakla suçlanıyor.


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