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324 Türk vatandaşı Kabil'den Türkiye'ye getirildi

AA |  16 Ağustos 2021 Pazartesi - 17:17 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 17:17

Türk Hava Yollarının (THY), Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Türk vatandaşlarını getiren uçağı İstanbul'a geldi.


Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı  Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı.  Bu kapsamda THY'nin yolcu uçağı Kabil'e gitti.
 
Türk vatandaşlarını Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan alan  "TC-JJM" kuyruk tescilli "Boeing 777-300 ER" tipi uçağı saat 11.45'te Kabil'den  İstanbul'a hareket etti.
 
  "TK 707" sefer sayılı uçak, 324 yolcusuyla saat 16.55’te İstanbul  Havalimanı'na indi.
 
Kabil’den gelen Türk vatandaşlarına koronavirüs önlemleri kapsamında  İstanbul Havalimanı'na indikten sonra test yapıldı.
 
 Afganistan’dan gelen Türk vatandaşları evlerinde karantinada girecek,  7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda  karantinadan çıkabilecek.
 

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