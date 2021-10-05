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32 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

AA |  05 Ekim 2021 Salı - 11:00 | Son Güncelleme : 05 10 2021 - 11:00

Gaziantep merkezli 32 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 58'i gözaltına alındı.


Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  örgütün sözde "eğitim danışmanı", "ilçe imamı" ve halen görevde olan  astsubayların da aralarında yer aldığı 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı  verildi.
 
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 32 ilde düzenlenen eş zamanlı  operasyonda aralarında ByLock kullanıcıları, sözde "ilçe imamı", "eğitim  danışmanı" ve halen görevde olan astsubayların da yer aldığı 58 şüpheli gözaltına  alındı.
 
Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
 
  
 

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Gaziantep feto operasyon
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