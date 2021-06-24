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32 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 18 kişi tutuklandı

AA |  24 Haziran 2021 Perşembe - 20:27 | Son Güncelleme : 24 06 2021 - 20:27

Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 61 zanlıdan 18'i tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekiplerince gözaltına alınan 61 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 18'i çıkarıldığı mahkemece  tutuklandı, 43'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.
 
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir  Polis Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördükleri dönemde örgütün mahrem imamlarının  ankesörlü sabit ve operasyonel telefon hatları üzerinden irtibat kurdukları ve  toplantılar gerçekleştirdikleri tespit edilen 61 polis hakkında gözaltı kararı  verilmiş, şüpheliler 14 Haziran'da 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla  yakalanmıştı.

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Balıkesir Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ
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