32 dev firmaya soruşturma!

Soruşturma açılan şirketler şunlar oldu:

Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik A.Ş., Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş., Commencis Teknoloji A.Ş., Markafoni Elektronik Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Limango Dış Ticaret ve Sanal Mağazacılık Hizmetleri Ltd. Şti., Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş., Grupanya İnternet Hizmetleri İletişim Organizasyon Tanıtım ve Pazarlama A.Ş., 41 29 Medya İnternet Eğitimi ve Danışmanlık Reklam Sanayi Dış Ticaret A.Ş., Havas Worldwide İstanbul İletişim Hizm. A.Ş., Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş., Meal Box Yemek ve Teknoloji A.Ş., NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş., Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş., Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama A.Ş., Veripark Yazılım A.Ş., Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizm. A.Ş., Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş., Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çiçek Sepeti İnternet Hizmetleri A.Ş., Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., Valensas Teknoloji Hizmetleri A.Ş., Mobven Teknoloji A.Ş., Pizza Restaurantları A.Ş., Mawarıd Gıda Ticaret A.Ş., Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti., TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., İş Gıda A.Ş., Migros Ticaret A.Ş. ve Getir Perakende Lojistik A.Ş.