31 Temmuz – 3 Ağustos Kurban Bayramı’nda yasak var mı? Cumhurbaşkanı’ndan Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı hakkında yeni açıklama!

Kurban Bayramı’nda yasak olacak mı? sorusu uzun süredir, merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemimizde yok, açıklaması yaptı ancak kısıtlama olup olmayacağına dair, aramalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığın Kurban Bayramı sokağa çıkma kısıtlama olup olmayacağı ile ilgili yeni bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Peki, 31 Temmuz – 3 Ağustos Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayram’da kısıtlama kararı alınacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Kurban Bayramı'nda kısıtlama olup olmayacağına yönelik soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "O gün kurbanlar kesilecek. Herkes birbirine ziyaret edecek. Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın tabii özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı" diye konuştu. Kurban Bayramı’nda kısıtlama olup olmayacağına dair yeni bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan geldi. 31 Temmuz – 3 Ağustos Kurban Bayramı’nda yasak var mı? Kurban Bayramı’nda kısıtlama kararında son durum…

KURBAN BAYRAMI’NDA KISITLAMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili açıklama yaptı. Oktay yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı’na yönelik önlemlerin bir sonraki kabine toplantısında görüşüleceğini aktardı.

KURBAN KESİMİNE BİR SİSTEM GETİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bilim Kurulu’nun değerlendirmeleri alındıktan sonra uygulanacak tedbirlerin belirleneceğini ifade ederek, “Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulacak. Eski bayramlarda olduğu gibi yoğun bayramlaşmalar yaşanmayacak. Ama kurban kesilecek. Kurban kesimiyle ilgili tedbirler alınacak. Hijyene dikkat edilmesi ve kalabalıkların oluşmaması için kurban kesimine bir sistem getirilecek” dedi.