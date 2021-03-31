31 Mart canlı altın fiyatları 2021! Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın ne kadar? Canlı anlık güncel altın fiyatları 2021

Altın fiyatları haftanın 3. İşlem gününe dolar kurunun etkisi nedeniyle düşüşle başladı. Ons altının bin 679 dolar seviyelerinde seyrettiği haftanın üçüncü gününde gram altın ve çeyrek altın ise değer kaybetti. Altın alacaklar veya bozduracaklar altının alış ve de satış fiyatına yönelik iç piyasayı takip ediyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira?

Altın almak isteyen vatandaşlar, altının satış fiyatını yakından takip ediyor, altınını bozdurmak isteyenler ise altının alış fiyatını takip ediyor. Mart ayının son gününde, haftanın 3. İşlem gününde altın fiyatları ne kadar? Altın piyasalarında sabah saatleriyle birlikte ons altında değer kaybı gerçekleşti, dolar kurundaki değişim de altın fiyatlarını aşağı yönde etkiledi. İşte Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları…

31 MART 2021 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 449 lira seviyelerinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

Çeyrek altın bugün 728 liradan alınırken satış fiyatı ise 742 lira oldu.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet Altını bugün 2 bin 890 liradan alınırken 2 bin 956 liradan da satışa sunuluyor.

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