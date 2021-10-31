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31 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni hasta ve vefat sayısı

31 Ekim 2021 Pazar - 19:31 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 19:52

Sağlık Bakanlığı tarafından 31 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 948 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 347 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin  948 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 26 bin 175 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,39,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,24 olarak kayıtlara geçti.
 
Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 70 bin 738 doz  aşı uygulandı.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 280 bin 951  doza yükseldi.
 
 "18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı"nın en yüksek  olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise  Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve  Bayburt olarak sıralandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda, "Yaklaşık 3 milyon kişi, zamanı gelen üçüncü doz aşısını henüz  yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu 'koruma kalkanı dozu' şeklinde  adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız  üçüncü doz için TURKOVAC da tercih edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.
 
 

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