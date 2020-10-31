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31 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni hasta ve vefat sayısı

31 Ekim 2020 Cumartesi - 19:02 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 19:05

Sağlık Bakanlığı tarafından 31 Ekim koronavirüs tablosu, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 124 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti.


Bakan Koca şu açıklamayı yaptı:
 
Bugün tespit edilen 2.213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık %5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin.
 

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