31 Aralık resmi tatil mi yarım gün mü? merak ediliyor! Yılbaşı tatil takvimi belli oldu...

31 Aralık 2020 tatil mi? Coronavirüsü salgının yaşandığı 2020’nin bitmesine sayılı günler kaldı. 31 Aralık bu sene Perşembe gününe denk geliyor. Yılın son günü olan 31 Aralık Perşembe gününün resmi tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 1 Ocak 2021 tüm yurt genelinde resmi tatilken, 31 Aralık resmi tatil mi yarım gün mü sorusuna yanıt aranıyor. İşte yılbaşı tatil takvimi...

31 Aralık tatil mi? İçişleri Bakanlığı, yılbaşın dört gün sürecek sokağa çıkma yasağı olacağını duyurmuştu. Genelgeye göre; yılbaşı sokağa çıkma yasağı 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. Çalışanlar ve öğrenciler ise 31 Aralık 2020 tatil mi sorusunu soruyor. İşte detayları…

31 Aralık tatil mi?

2020 yılının son günü 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil olmayacak. 1 Ocak 2021 ise tüm yurt genelinde resmi tatil olacak.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Covid-19 Salgını” konulu ek genelge gönderdi. Genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanı’nın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, 14 Aralık’ta Sayın Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Covid-19 salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi sonucunda ek kararlar alındığı ifade edilerek, alınan ek kararlar şu şekilde sıralandı: 31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.