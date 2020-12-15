Yıl başına az bir süre kala, yılbaşı konulu araştırmalar da hızlandı. Vatandaşlar her sen olduğu gibi bu yılda yılbaşının hangi güne denk geldiğin, yarım gün olup olmadığını araştırıyor. 31 Aralık 2020 tarihinde başlayıp 1 Ocak 2021 tarihine bağlanan gece olarak kutlanan yılbaşı perşembe gününe denk geliyor. Vatandaşlar 31 Aralık Perşembe tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü 2020? Sorularına yanıt ararken, dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı 31 Aralık 4 Ocak’ta sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

31 Aralık Perşembe tatil mi, yarım gün mü 2020? 31 Aralık yasak mı? 2021 yılı koronavirüs gölgesinde geçecek olsa da yeni yıl için geri sayım başladı. 2020 yılının geride bırakılacağı 31 Aralık günü ile ilgili aramalar arttı. Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası 31 Aralık saat 21.00'den, 4 Ocak'a kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İşte detaylar…

31 ARALIK PERŞEMBE TATİL Mİ?

31 Aralık Perşembe günü yarım ve tam gün tatil değil. Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2020 Cuma günü resmi tatildir.

4 günlük kesintisiz sokağa çıkma yasağının kimler için geçerli olacağı henüz belli değil. İçişleri Bakanlığı henüz yeni sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelgeyi yayımlamadı.

1 Aralık 2020 yılında yayımlanan genelgede kimlerin sokağa çıkma yasağından muaf olduğu detaylandırılmıştı.

1 ARALIK 2020 TARİHLİ GENELGE