Yılbaşına sayılı günler kala, yılbaşı konulu araştırmalar merak edilenler arttı. 31 Aralık Perşembe akşam saat 21:00'den sonra tüm Türkiye'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak Pazartesi sabah 05:00'de sona erecek. 4 gün tatil yapacak olanlar özellikle de öğrenciler 31 Aralık gününün tatil olup olmadığını merak ediliyor. 31 Aralık okullar tatil mi? Yıl başında okullar yarım gün mü, tam gün mü?

31 Aralık okullar tatil mi? Yılbaşında okullar yarım gün mü, tam gün mü olacak? sorusuna yanıt aranıyor. 31 Aralık bu sene Perşembe gününe denk geliyor. Bu sene ise Yılbaşında koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 31 Aralık Perşembe akşam saat 21:00'den 4 Ocak sabah 05:00'e kadar Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil peki, 31 Aralık okullar yarım gün mü, tam gün mü?

Yılbaşı tatili kaç gün?

Milyonlarca insan yılbaşında kaç gün tatil olacağını merak ediyor. Yılın son günü olan 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil olmayacak. 1 Ocak 2021 ise tüm yurt genelinde resmi tatil olacak.

Ülke genelinde 31 Aralık Perşembe günü 21.00 itibari ile 1,2,3 Ocak günleri toplamda 3 buçuk gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

31 Aralık okullar tatil mi, 31 Aralık yarım gün mü tam gün mü?

31 Aralık Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri kanununda yer almadığı için yarım veya tam gün resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. 31 Aralık Perşembe akşamı saat 21:00'dan itibaren Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde yani 31 Aralık Perşembe resmi tatil değil. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem çalışanlar hem de öğrenciler 1 gün tatil yapacak.

2021 yılı resmi tatiller takvimi

1 Ocak Yılbaşı 2021

2021 yılının ilk günü yani 1 Ocak tarihi Cuma gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili ve hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil yapılabilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin ardından, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. 2021 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe denk geliyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2021

Dünyada 120 yılı, Türkiye'de de 100 yılı aşkın bir süredir kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2021 yılında Cumartesi gününe denk geliyor.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2021

19 Mayıs, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı gündür. Türk milletinin yeniden canlanışını ifade eden 19 Mayıs, bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 2021

2021 yılında Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2021

15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi ve resmi tatil günleri arasında yer aldı. 2021 yılında 15 Temmuz tarihi Perşembe gününe denk geliyor.

Kurban Bayramı 2021

2021 yılı Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek. Kurban Bayramı'nda resmi olarak toplam 4,5 gün tatil yapılacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı 2021

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için her yıl 30 Ağustos'ta kutlanan Zafer Bayramı, 2021 yılında Pazartesi gününe denk geliyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021

Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2021 yılında Cuma gününe denk geliyor.