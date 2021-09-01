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31 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

01 Eylül 2021 Çarşamba - 2:17 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 2:17

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar...


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı.
 
Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.
 
Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 5-21-35-36-55-57 oldu.  

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