Kademli normalleşmenin ilk aşaması 1 Haziran'da bitiyor ancak sonrasında da Türkiye Covid-19 önlemleriyle yaşamaya devam edecek. Bu önlemler ve önlemlerin uygulanacakları tarihler bugün kabine toplantısının ardından netleşti. Erdoğan'ın esnafa dönük bir dizi yeni destek açıklaması da yaptı. Peki, 5000 TL hibe desteği kimlere verilecek? 3000 TL hibe desteği hibe desteği kimlere verilecek? Esnafa 5 bin TL hibe desteği...

Türkiye corona virüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada yeni dönemi kademeli normalleşme olarak tanımlamıştı. Dün de İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak tedbirleri ve yasakları paylaştı. 3000 TL hibe desteği hibe desteği kimlere verilecek, hangi esnaf hibe desteğinden faydalanacak?

3000 TL HİBE DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Bu hibe programıyla işlerine ara vermiş olan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olmayı planlıyoruz.

1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz