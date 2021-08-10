300 ile 600 TL arasında para ödeniyor! Çalışan çalışmayan herkes alıyor, süresi var

Başvuru yapanlara 300 lira ile 600 lira arasında ödeme yapılıyor. Tek sefere mahsus olarak yapılan para ödemeleri için başvuru yapılması gerekiyor. Bu destekten yararlanmak için çalışma şartı bulunmuyor. Kadının işgücüne katılımını desteklemek için devlet çeşitli isimler altında yardımda bulunuyor. Özellikle ilk çocuğu olan yeni anneye, doğum nedeniyle işini bırakmaması için ‘doğum+süt+çocuk parası’ olarak en az toplam 9 bin 436 lira ödeniyor. Ayrıca doğum yapan her kadına doğum parası ödeniyor. Doğum parası ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü çocuk için ise 600 TL olarak ödeniyor.

Devlet tarafından başvuru yapanlara 600 liraya kadar destek ödemesi yapılıyor. Çalışma şartı bulunmuyor. Anneye yapılan en yüksek tutarlı ödeme, doğum (rapor) parası. Yani anne doğum izninde geçen süreler için devletten para alıyor. Doğum parası 112 gün (16 hafta) üzerinden hesaplanıyor. Bu yıl için en düşük doğum parası 8 bin 904 lira.

İZİN BİTİNCE HESAPTA

Yasaya göre; kadın işçilerin doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık izin hakkı var. Çoğul gebelikte bu süreye 2 hafta daha ekleniyor. Hamilelik süresince periyodik kontrollerde izin alınabiliyor. İsteği halinde kadın işçiye 6 aya kadar ücretsiz doğum izni verilmesi zorunlu (bu süre memurlarda 24 ay). Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edilebiliyor.

BAŞKA NELER İÇİN ÖDEME VAR?

Doğum yapan kadınlara ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere bu yıl için 232 lira ‘emzirme ödeneği (süt parası)’ veriliyor. Bunun için başvuru, SGK il müdürlüğüne, sosyal güvenlik merkezine yapılıyor. 5 yıl zamanaşımı süresi var. Bağkur’lu anneler de süt parası alabiliyor. 15 Mayıs 2015’ten sonra doğum yapan tüm annelere çocuk parası verilmeye başlandı. Buna göre; ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.