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30 yıldan kısa sürede 28 trilyon ton buzul eridi

AA |  24 Ağustos 2020 Pazartesi - 17:46 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 17:48

Dünya üzerinde 1994 yılından bu yana toplam 28 trilyon ton buzul eridi.


Dünya üzerinde 30 yıldan kısa sürede 28 trilyon ton buzul eridi. Leeds ve Edinburgh üniversiteleriyle University College London'da  görevli bilim insanlarının yaptığı araştırma, yeryüzünde 30 yıldan kısa sürede 28  trilyon ton buzulun eridiğini ortaya koydu. Leeds Üniversitesinden Tom Slater, 28 trilyon ton buzulun,  İngiltere'nin tüm yüzeyini 100 metre kalınlığında donmuş bir su tabakasıyla  kaplayacağına dikkati çekti.
 
Bilim insanları, eriyen buzul miktarındaki artışın, güneş ışınlarının  yansıtılmasını önemli derece azaltacağı, buna bağlı olarak denizin ve toprağın  daha fazla ısınacağı, dolayısıyla küresel ısınmanın çok daha hızlanabileceğine  işaret etti. Leeds Üniversitesi Kutup Gözlem ve Modelleme Merkezi Direktörü  Profesör Andy Shepherd de deniz suyu seviyesinde her bir santimetrelik yükselişin  yaklaşık bir milyon kişiyi evsiz bırakabileceği uyarısında bulundu.Araştırmanın bulguları karşısında hayrete düştüklerini aktaran  Shepherd, "Geçmişte araştırmacılar, buzulların eridiği Antarktika veya Grönland  gibi bölgesel alanları incelediler ama bu araştırma, dünya genelinde eriyen tüm  buzulları kapsıyor." ifadesini kullandı.
Uzmanların ortaya koyduğu buzul kaybı oranının, Hükümetlerarası İklim  Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından özetlenen en kötü senaryo tahminleriyle  eşleştiği kaydedildi.
 
  
 

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