30 yıl sonra yeniden söyledi

Safiye Soyman, ‘Gelen Vurdu Giden Vurdu’ parçasını 30 yıl sonra yeniden seslendirdi. Geçtiğimiz ekim ayında Azka Müzik etiketiyle yayımlanan ‘Nerede Kalmıştık’ albümünün dördüncü eseri olan parçanın klibi, Azka Müzik YouTube kanalında yerini aldı. Sözü Bedri Appak’a, müziği Alaaddin Şensoy’a ait şarkının düzenlemesini ise Emircan Korkmaz yaptı.