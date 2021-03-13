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30 yıl sonra yeniden söyledi

13 Mart 2021 Cumartesi - 9:28 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 9:28

Safiye Soyman, ‘Gelen Vurdu Giden Vurdu’ parçasını 30 yıl sonra yeniden seslendirdi.


Safiye Soyman, ‘Gelen Vurdu Giden Vurdu’ parçasını 30 yıl sonra yeniden seslendirdi. Geçtiğimiz ekim ayında Azka Müzik etiketiyle yayımlanan ‘Nerede Kalmıştık’ albümünün dördüncü eseri olan parçanın klibi, Azka Müzik YouTube kanalında yerini aldı. Sözü Bedri Appak’a, müziği Alaaddin Şensoy’a ait şarkının düzenlemesini ise Emircan Korkmaz yaptı.

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Safiye Soyman Gelen Vurdu Giden Vurdu 30 yıl
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