30 yaş aşı ne zaman olacak, 30 yaş için aşı sırası geldi mi? e- devlet MHRS, 182 telefon hattı ve SMS İLE 30 yaş üstü aşı randevusu alma süreci…

30 yaş aşı ne zaman olacak, 30 yaş için aşı sırası geldi mi? sorusu nihayet yanıt buldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 yaş üstü kişilerin yarından itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabileceğini bildirdi. Bakan Koca, Twitter hesabından, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." bilgisini paylaştı. e- devlet MHRS, 182 telefon hattı ve SMS İLE aşı randevusu alma süreci…

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşı çalışmaları devam ediliyor. 40 yaş üstü vatandaşlar ve tüm SGK kayıtlı kişilerin aşılamasına geçtiğimiz günlerde başlanmış, akabinde de 35 yaş üstü için aşı hakkının verildiği duyurulmuştu. Ara motorlarından 30 yaş üstü aşılama başladı mı, 30 yaş aşı ne zaman olacak? sorularına yanıt aranıyordu ki, beklenen açıklama Sağlık Bakanlığı’ndan geldi. İşte aşı randevusu alma MHRS, e-Nabız, alo 182 detayları…

AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYIN!

E-DEVLET MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

182 HATTI İLE TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA

Aşı randevusu telefon ile alınacaksa kimlik belgesinin yanınızda bulunması gerekiyor. Eğer aşı randevusu SMS ile alınacaksa TC Kimlik Numarası ve Kimlik Seri Numarasını biliyor olmak yeterlidir. Tüm bunların dışında E-Devlet girişi ile basit bir şekilde aşı randevusu oluşturmak da mümkün olabilmektedir. Bu sayede aşı randevu günü ve saati konusunda serbestçe seçim yapabilmenize imkan doğmaktadır. Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.

SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA

SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;

ASI 1234567890 3934