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30 yaş altındaki kişiler için kritik aşı uyarısı: Kalp krizi ve...

AA |  09 Kasım 2021 Salı - 18:07 | Son Güncelleme : 09 11 2021 - 18:07

Fransa'da Sağlık Yüksek Kurulu (HAS) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Moderna aşısını, kalp kası ve zarında iltihap riskini artırdığı gerekçesiyle 30 yaşından küçüklere uygulanmaması tavsiyesinde bulundu.


Kurul dün, Hastalık Sigortası Kurumu (Cnam) ve Ulusal İlaç Ajansı  (ANSM) ortaklığıyla 15 Mayıs - 31 Ağustos tarihleri arasında miyokardit (kalp  kası iltihabı) ve perikardit (kalp zarı iltihabı) nedeniyle hastaneye yatırılan  12 - 50 yaşındakiler üzerinde yapılan araştırmaya dayanarak Moderna ve  Pfizer/BioNtech aşısının yan etkilerine ilişkin görüş paylaştı.
 
HAS’tan yapılan açıklamada, araştırma sonuçlarının, Pfizer/Biontech ve  özellikle Moderna aşılarının, uygulandıktan sonraki 7 gün içinde 30 yaş altı  erkeklerde kalp kası miyokardiyum ile kalp zarı perikardiyumda iltihaplanma  riskini artırdığına işaret edildi.
 
Bu sonuçlar göz önüne alındığında 30 yaş altı kişilere Pfizer/BioNtech  aşısının yapılmasının daha uygun olacağı tavsiye edilen açıklamada, Moderna'nın  etkinliği baz alındığında 30 yaş üstündekilere yapılmasının daha sağlıklı olacağı  kaydedildi.
 
Açıklamada, yan etkilerine rağmen hastalığın ölümcül sonuçlarından  korunmak için Kovid-19’a karşı aşılanmanın önemi vurgulandı, ayrıca hatırlatıcı  doz olarak bilinen 3. doz aşının uygulanması önerildi.
 

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