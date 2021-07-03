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30 ülkeden sipariş yağıyor! Ünü sınırları aştı
Türkiye'de alabalık üretiminde ilk sırada yer alan Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerinde yetiştirilen Türk somonu ve alabalık, yurt dışından büyük talep görüyor.
Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki modern çiftliklerde alabalık üretimi gerçekleştiren tesis, her yıl ortalama 10 bin ton alabalık ve somonu bünyesindeki balık işleme tesisinde fileto, iç alma, taze ve donuk olarak işleyip yurt dışına ihraç ediyor.