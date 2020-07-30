Kurban Bayramı arefesi olduğu için Borsa İstanbul bugün öğle saatlerine kadar işlem gördü. 438,17 TL'den işlem gören altın fiyatları, altın yatırımı yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor? İki haftadır yükselişini sürdüren altın fiyatları ne kadar oldu? İşte günce Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları…

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Tüm zamanların altın rekoru Temmuz ayında kırıldı ve altında 9 yılın en yüksek seviyesini görüldü. 400 lira seviyesinin altında seyreden altın son iki haftadır hızlı bir yükseliş yaşadı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 710,00 lira, Cumhuriyet altını 2.905,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Salı günkü kapanışa göre yüzde 0,60 yükselişle 437,80 liradan işlem gördü. 30 Temmuz Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın 721,10 TL alış 733,80 TL satış fiyatından işlem görüyor

YARIM ALTIN

Yarım altın 1.437,70 TL alış 1.463,10 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

TAM ALTIN

Tam altın 2.961,90 TL alış 3.006,80 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

Altın ve petrol fiyatları yatayAltın 1,981 dolarlık yeni tarihi zirve sonrası gelen kar satışlarıyla sert düşse de 1,950 doların üzerinde tutunmayı başardı. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerinin ABD petrol stoklarında bir haftada 6.83 milyon varil azaldığını göstermesi, fiyatlardaki düşüşü durdurdu.Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, "Geçtiğimiz gün artan vaka sayıları ile birlikte arz endişeleri Petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, gerçekleşecek olan Fed toplantısında gösterge faizinin bir süre daha sıfır seviyesi yakında tutacağı beklentileri ise petroldeki geri çekilmeyi sınırlandıran unsur olarak takip edilmişti" diye anımsatıldı ve şöyle denildi:"Haftanın üçüncü işlem gününde açıklanacak olan stok verileri öncesinde Fedin güvercin tutumun korumasına yönelik beklentiler petrol fiyatlarına destek olmaya devam ederken, takip edilen koronavirüs endişeleri ve jeopolitik gerilim yükselişi sınırlandıran unsur olarak karşımıza çıkıyor."