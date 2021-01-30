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30 Ocak koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

30 Ocak 2021 Cumartesi - 20:04 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 20:18

Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 148 bin 785 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 148 bin 785 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 871  kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 658 olarak  açıklandı.
 
Son 24 saatte 7 bin 100 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının  sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi.
 
Test sayısı 29 milyon 495 bin 4'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 470 bin  901, vefat sayısı 25 bin 865, ağır hasta sayısı 1692 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7,  yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,  ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat,  filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
 
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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