30 Nisan 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.398 -0.26 EURO 9,9610 -0.03
USD 8,2760 0.89 ALTIN 470,110 0.61
CANLI BORSA
TÜMÜ

30 Nisan koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

30 Nisan 2021 Cuma - 19:29 | Son Güncelleme : 30 04 2021 - 19:48

Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 265 bin 287 Kovid-19 testi  yapıldı, 31 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 394 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 2 bin 673 oldu.
 
 
Son 24 saatte 68 bin 183 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 323 bin 897'ye yükseldi.
 
Test sayısı 47 milyon 261 bin 999'a ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 820  bin 591, vefat sayısı 40 bin 131, ağır hasta sayısı 3 bin 534 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4,  yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6,  ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

ETİKETLER

Türkiye pozitif Kovid-19
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.