30 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Sisal Şans oyunlarından Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 21 milyon 578 bin 826 TL. 30 Mayıs 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -20-25-35-45-46-47- oldu.
30 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
En çok kazandıran şans oyunlarından Süper Loto'nun pazar akşamki çekilişi yapıldı. Sisal Şans'ın düzenlediği çekiliş 30 Mayıs Pazar akşamı saat 21:30'da canlı olarak gerçekleşiyor. Çekilişler ise www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilebiliyor. Çekiliş sonrası 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.