30 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 21 milyon 578 bin 826 TL. Peki, Süper Loto çekilişinde ikramiye devretti mi? İşte, sonuç sorgulama...

Sisal Şans oyun larından Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 21 milyon 578 bin 826 TL. 30 Mayıs 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -20-25-35-45-46-47- oldu.

30 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

En çok kazandıran şans oyunlarından Süper Loto'nun pazar akşamki çekilişi yapıldı. Sisal Şans'ın düzenlediği çekiliş 30 Mayıs Pazar akşamı saat 21:30'da canlı olarak gerçekleşiyor. Çekilişler ise www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilebiliyor. Çekiliş sonrası 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.