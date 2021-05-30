30 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu çekilişi Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenleniyor. Şans Topu'nda büyük ikramiye 326 bin 661 TL. Haftanın son Şans Topu çekilişi 30 Mayıs tarihinde yani bu akşam saat 20.00'de gerçekleşti. 30 Mayıs 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -8-18-24-28-29- ve +13 oldu.
30 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI
Canlı yayında gerçekleşen çekilişin ardından kazandıran numaralar da belli oldu. Buna göre, -8-18-24-28-29- ve +13 günü talihli numaraları olarak belirlendi. Çekilişte 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.