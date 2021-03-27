30 lira daha az ödeyin! Ucuz internet kullanmanın yolları...

Özellikle uzaktan çalışma ve online eğitim sistemi nedeniyle evdeki yani sabit internet kullanımında ciddi bir patlama yaşandı. Bu süreçte ailece kullanacağınız internete en doğru paketi seçemezseniz aylık ortalama 30 TL zararınız olabilir.

Pandemiyle birlikte Türkiye’de internet kullanımı dünya ortalamasını 1 saat geçerek 8 saate ulaştı. Sosyal medya kullanımı da genel ortalamayı 32 dakika geçti ve 3 saat oldu. 65 yaş üstü kişilerin internet kullanım oranı ise yüzde 27’yi aştı. Bu oran 2019’da yüzde 20’ydi. Özellikle uzaktan çalışma ve online eğitim sistemi nedeniyle evdeki yani sabit internet kullanımında ciddi bir patlama yaşandı. Bu süreçte ailece kullanacağınız internete en doğru paketi seçemezseniz aylık ortalama 30 TL zararınız olabilir.

Her şeyden önce ne kadar güçlü paket alırsanız alın evinizin altyapısı neyi destekliyorsa o kadarını kullanabiliyorsunuz. Bu süreçte evde kullanım arttıkça internet hizmeti veren pek çok firma da kampanya yarışına girdi. Eğer evdeki mevcut internetinizden memnun değilseniz ya da yeni bir eve taşınacaksanız servis sağlayıcıların şu kampanyalarına göz atmanızda büyük fayda var. İlk olarak ev interneti almadan önce bu uyarıları dikkate almalısınız.

51 LİRADAN BAŞLIYOR

TURKCELL Turkcell ’in ev internetinde pek çok seçenek yer alıyor. ‘Fiber 100 Mbps Hız Şenliği’ limitsiz kampanyası 129.90 TL’den, 200 Mbps paketi 149.90 TL’den başlıyor. Şirketin ‘uçuran fiber’ kampanyası ise akşam 18:00’dan sabah 06:00’ya kadar 1000 Mbps’lik hızı, yine limitsiz olarak 99.90 TL’ye sunuluyor. Turkcell’lilere özel 3 ay ücretsiz süper paket kampanyası da hazırlayan şirketin 35 Mbps’lik bu paketinin fiyatı ise 109.90 TL. Fiber Esnek Kampanya’nın 25 Mbps’lik tarifesi de 59.90 TL. Burada ilk ay 100 Mbps’lik hediye de var.

VODAFONE Gençlere özel ilk 3 ay yüzde 50 indirim kampanyası var. Buna göre 24 Mbps’ye kadar limitsiz paket 12 aylık sözde 51.48 TL’den, 35 Mbps’ye kadar 54.54 TL’den, 50 Mbps’ye kadar 57.6 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Faturalılara özel tarifelerde ise 24 aylık sözde 24 Mbps hız 6 ay boyunca 75 TL, sonrasında ise 85 TL olarak belirlendi. 35 Mbps’lik paket ise 6 ay boyunca 80 TL sonra ise 90 TL. Bu tarifelerin hepsinde Vodafone TV de 12 ile 24 ay ücretsiz sunuluyor.

TÜRK TELEKOM Telekom’un 16, 24 ve 35 Mbps hızlarındaki limitsiz fiber paketlerinde online başvuruya ilk ay bedava kampanyası var. Diğer internet servis sağlayıcısındaki internet aboneliğini iptal ederek, ‘Bizden Kampanyası’yla Türk Telekom ‘Evde İnternet’ abonesi olan müşterilere de 200 TL ‘Hoş Geldin İndirimi’ sunuluyor. Toplam 150 TL’lik kurulum hizmeti de ücretsiz sağlanıyor. Limitsiz paket fiyatları 89.90 ile 109.90 TL arasında değişiyor.

MILLENICOM 12 ay taahhütlü ‘fiber 35’ adlı kampanyasında 35 Mbps indirme hızını ilk 3 ay 69.90 TL, kalan 9 ay 84.90 TL’ye sunuyor. Sınırsız ve kotasız olan bu hizmetin taahhütsüz olanı da var. Onun fiyatı ise 84.90 TL. Şirketin taahhütsüz ‘fiber 16’ kampanyası ise 79.90 TL olarak belirlendi. Sınırsız olan bu seçenekte de 16 Mbps’ye kadar hız sunuluyor. Şirket, farklı operatörlerden geçen müşterilere kurulumu ücretsiz yapıyor.

TURKNET Diğer operatörden geçişlerde taahhüt cayma bedelinin 120 TL’sini karşılayan şirket, hizmetlerinden memnun kalmayanlara da 1 ay boyunca cayma hakkı tanıyor. Şirket, ‘tek paket, tek fiyat’ sistemi uyguluyor. Buna göre 100 Mbps’ye kadar hız, kotasız ve taahhütsüz olarak aylık 85 TL’den sunuluyor. Şirket, aktif altyapısı olmayan bölgelerde ise maksimum 35 Mbps’ye kadar indirme ve 3 Mbps’e kadar yükleme hızı sağlıyor.

EVDE KAÇ KİŞİ VAR?

Ev internet paketini seçmeden önce evinizin altyapısının ne kadarlık bir hızı desteklediğini kontrol etmeniz gerek.

Bu kontrol için tüm internet sağlayıcılarının web sitelerinde altyapı sorgulama motoru var. Buraya evinizin adresini yazmanız yeterli.

Bu şirketler, altyapı sorgulama sonucu evinizin gücüne göre pek çok tarifeyi anlık olarak gösteriyorlar.

Yani aldığınız paketin hızından çok evinizin altyapısı önemli. Paketiniz evinizdeki hızınız kadar hizmet verir. Yani çok yüksek hızda paket alsanız da bu bir şeyi değiştirmez.

Evinizde kaç kişinin internet kullanacağı önemli. Günlük izlediğiniz ya da indirdiğiniz film, video ve oynadığınız oyun süresine uygun paketleri almalısınız.

nternete aynı anda kaç farklı cihazdan girileceği de paket seçimi için önemli. Cihaz sayısına göre uygun paketlere yönelmelisiniz.