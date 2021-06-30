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30 Haziran koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

30 Haziran 2021 Çarşamba - 20:56 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 21:07

Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Haziran koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Son 24 saatte 5 bin 496 yeni vaka, 522 yeni hasta tespit edildi. 45 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 163 Kovid-19 testi  yapıldı, 5 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti, hasta  sayısı ise 522 olarak kayıtlarda yer aldı.
 
Ağır hasta sayısı 727 oldu, 7 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisi veya  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 294 bin 285'e yükseldi.
 
 
Test sayısı 60 milyon 786 bin 975'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 425  bin 652, vefat sayısı da 49 bin 732 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7,  yatak doluluk oranı yüzde 52,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,5,  ventilatör doluluk oranı yüzde 28,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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