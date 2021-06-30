30 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 175 milyon 242 bin 370 TL.30 Haziran 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -40-53-55-67-78-87- ve joker:13
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da. Çekiliş www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı. Sonuçlara göre 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.