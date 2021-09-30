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30 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

30 Eylül 2021 Perşembe - 20:41 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 20:43

Sağlık Bakanlığı tarafından 30 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 853 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 216 kişi yaşamını yitirdi.


Bakan Koca'nın açıklaması şöyle: Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım.
 

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