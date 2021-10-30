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30 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

30 Ekim 2021 Cumartesi - 19:32 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 19:44

Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 344 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 96  kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise  28 bin 632 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,32,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,21 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 210 bin 213'e  yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 86 bin 994 doz  aşı uygulandı.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Amasya Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak  oldu.
 
En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak  sıralandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımda, "30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117  insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet. Kayıpları; hastalığa  bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece  bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli." ifadelerini  kullandı.
 
 

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