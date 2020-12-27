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30 bin öğrenciye tablet desteği!

AA |  27 Aralık 2020 Pazar - 14:40 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 14:40

Uzaktan eğitime geçişin ardından öğrencilerin bilgisayar ve tablet ihtiyacı arttı. Milli Eğitim Bakanlığı geçen hafta ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet dağıtımına başladı. Öğrencilere bir destek de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çevrim içi eğitim gören ve maddi imkanı olmayan 30 bin öğrenci için "klavyeli tablet" temin ettiklerini bildirdi.


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu tabletlerin  öğrencilere ulaştırılmak üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine dağıtımının  başladığını ifade etti.
 
Geleceğin güvencesi olarak gördükleri gençlerin eğitimini çok  önemsediklerine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
 
 "Bir taraftan ülkemizin ekonomisini büyütmeye çalışırken, bütün  çocuklarımızın eğitim ve öğretim programlarına erişebilmeleri için eğitime  yatırım yapmayı da ihmal etmedik. TOBB camiası olarak ihtiyaç sahibi  öğrencilerimize 30 bin klavyeli tablet temin ettik. 81 ilde 365 oda ve borsamız,  öğrencilerimize dağıtılmak üzere tabletleri il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine  teslim ediyor."
 
Hisarcıklıoğlu, sosyal sorumluluk bilinciyle, 81 ildeki ihtiyaç sahibi  öğrencilere her sene oda ve borsalar desteği ile eğitim yardımı yaptıklarını  belirterek, "Bu sene salgın sonrası farklı bir adım atmak istedik. Maddi imkanı  bulunmayan öğrencilerimize, klavyeli tablet hediye etmeye karar verdik. Biliyoruz  ki biz hep birlikte Türkiye'yiz." ifadelerini kullandı.
 
  
 

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