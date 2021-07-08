30 bin lira faizsiz destek! Başvuru için yarın son gün

Koronavirüs salgını döneminde ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlar sağlanan maddi desteklerden yararlandı. Pandemide normalleşme sürecine geçilse de devlet destekleri devam ediyor. 30 bin liradan 75 bin liraya kadar faizsiz para desteği almak mümkün. Destek başvurularında sona gelindi. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden para desteğine başvuruda bulunabilirler. 'Mikro Ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı' kapsamında işletmelere 30 bin ila 75 bin TL'ye kadar faizsiz destek sağlanıyor. Başvuru süreci yarın sona eriyor.

30 bin lira faizsiz destek imkanı. Başvuru sürecinde sona gelindi. İsteyenler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabiliecek. Pandemiden etkilenen işletme sahiplerine destek amacıyla hükümet, 35 bin ile 75 bin TL’ye kadar destek paketi sundu. KOSGEB'in Hızlı Destek Programı'nın ikinci faz başvuruları yarın sona eriyor. Mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektöründeki yenilikçi genç işletmelere 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı' kapsamında sermaye desteği sağlanıyor.

FAİZSİZ, TEMİNATSIZ DESTEK

İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız yararlanacak. Yenilikçi genç işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek verilecek. Ödemeler 3 taksitte yapılacak. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan işletmenin aktif olduğu ve istihdamını Mart 2020'deki seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecek. İşletmelere verilecek geri ödemeli desteğin üst limiti; mikro işletmeler için aylık 10 bin lira olmak üzere 3 ay karşılığında toplam azami 30 bin, küçük işletmeler için de aylık 25 bin lira olmak üzere 3 ay karşılığında toplam azami 75 bin lira olarak belirlendi.

ÖDEMELER 2024'TE BAŞLAYACAK

Faizsiz desteğin geri ödeme süreci 2024'te başlayacak ve 2025'in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4'er aylık 6 eşit taksitte yapılacak.

DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru ve uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, e-Devlet üzerinden çevrim içi başvuruda bulunabilecek.

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