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30 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

30 Aralık 2020 Çarşamba - 20:42 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 20:42

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşanıyor. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Günün ikramiyesi ise 650.114.99 TL olarak belirlendi. Peki, Şans Topu nasıl oynanır, ikramiye devretti mi?


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. 30 Aralık Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar -15-16-18-25-31- +14 oldu. Büyük ikramiyeyi kazanmak için binlerce şans oyunu tutkunu merakla bekliyor. İşte, 30 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları...
 
30 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
 
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek. Çekilişin ardından 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
 
 

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