30 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. 30 Aralık Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar -15-16-18-25-31- +14 oldu. Büyük ikramiyeyi kazanmak için binlerce şans oyunu tutkunu merakla bekliyor. İşte, 30 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları...
30 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın iki günü; Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda çekiliş bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek. Çekilişin ardından 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.