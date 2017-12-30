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30 Aralık 2017 Sayısal Loto çekilişi - Sayısal Loto sonucu

AA |  30 Aralık 2017 Cumartesi - 21:37 | Son Güncelleme : 30 12 2017 - 21:48

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 6 bilen bir kişi, 1 milyon 759 bin 551 lira ikramiye kazandı


 
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun  bin 103'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3, 6, 19, 35, 38 ve 41 oldu.
 
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir  kişi, 1 milyon 759 bin 551 lira 20 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. 
 
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki  çekilişte 5 bilen 104 kişi 7 bin 124 lira 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 492 kişi 74  lira 65'er kuruş, 3 bilen 138 bin 991 kişi 11 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.
 
Büyük ikramiyeyi kazanan talihli kuponunu Muğla'nın Bodrum ilçesinden  yatırdı.
 
Çekilişte toplam 4 milyon 630 bin 396 lira 10 kuruş ikramiye  dağıtıldı.
 
Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 840 bin 685 lira 87 kuruş, Şans  Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 28 bin 976 lira 91 kuruş aktarılacak.
 
 

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