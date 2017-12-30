30 Aralık 2017 Sayısal Loto çekilişi - Sayısal Loto sonucu

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 759 bin 551 lira 20 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 104 kişi 7 bin 124 lira 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 492 kişi 74 lira 65'er kuruş, 3 bilen 138 bin 991 kişi 11 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihli kuponunu Muğla 'nın Bodrum ilçesinden yatırdı.

Çekilişte toplam 4 milyon 630 bin 396 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 840 bin 685 lira 87 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 28 bin 976 lira 91 kuruş aktarılacak.