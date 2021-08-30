30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri! Kısa 2, 3, 4 kıtalık ve uzun 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili ünlü şairlerden 30 Ağustos şiirleri…

30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri, Büyük Taarruz’un 99. yılını sosyal medya hesaplarından kutlamak bugünün önemini anlatan mesajlar atmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Biz de kısa 2, 3, 4 kıtalık şiirler ile ünlü şairlerden uzun 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili şiirleri derledik. İşte ünlü şairlerden 30 Ağustos şiirleri

30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili uzun, kısa, anlamlı şiirler araştırılıyor. 99 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal'in başkumandanlığında büyük taarruz gerçekleşmiş ve başarıyla sonuçlanmıştır. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri…

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ŞİİRLERİ

SES

Verdi ana, baba canını,

Gökler: "Daha da ver" dedi.

Bir savaştı, Allah! Allah!

Su: "Allahuekber" dedi.

Toprak ölüme taş iken,

Taş ecele: "mermer" dedi.

Duyamadım bir Mehmetçik,

Yüz düşmana neler dedi.

Dağlar dağ oldu bir daha,

Sömürgene: "yeter!" dedi.

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

30 AĞUSTOS

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos

İçime bir ordu havası dolar.

Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,

Bayrak imil imil, geçer ordular...

Geçer tunç adımlar demir göğüsler,

Geçer Mehmetçikler, geçer subaylar,

Hepsinin alnında zaferden süsler.

Geçer hayalimde bir bir alaylar.

Geçer toplar, geçer atlar, yağız, al,

Geçer dağlar, geçer yollar, şehirler...

Yangınlar üstünde ince bir hilal!..

Yaralılar düşe kalka geçerler.

Çılgın bir istekle bu şan akını

Afyon'dan, İzmir'e kaçlar çağıldar.

Unutmuş at gemi, kılıçlar kını,

Can canı unutmuş zafere kadar.

Ne var bu dünyada sana yakışan,

Alnında bir zafer sabahı kadar;

Sen Mehmetçik, söyle büyük kahraman,

Sana zafer kadar yakışan ne var?

Her yıl bugün olur, Otuz Ağustos,

İçime bir zafer havası dolar.

Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler pos,

Bayrak imil imil, geçer ordular...

Ahmet Kutsi Tecer

30 AĞUSTOS

Kocatepe'nin büyük düşünceleri,

Doğuyor kalplere aydınlık, zamanlı.

Uyku tutar mı ağustos geceleri,

Bu ay cümle fetihlerle heyecanlı,

Heyecanlı hey.

Mustafa Kemâl'in dudağında eli,

Gözlerine vurmuş vaktin en güzeli.

Bu dağlar, askeri deli eder deli.

Vermiş omuz omza destanlı destanlı,

Destanlı hey.

Hazır ol vaktinde şafaklar!

Hazır, yürümeye topraklar,

Tepe tepe kımıldanıyor...

Endişeli, uzakların benzi uçuk,

Düşman, düşman ama çocuk kadar küçük.

Yirmi altı ağustos, saat beş buçuk.

Dram, Dumlupınar'da başlıyor, kanlı,

Alkanlı hey.

Mustafa Necati Karaer

BU GÜN AĞUSTOS'UN OTUZU

Bu gün Ağustosun otuzu

Yüreklerde yanar ince bir sızı

İmanlı göğüsler hep durdurmuştur arsızı

Türk yurdunu çiğnetmedi kahraman Türk Ordusu

Bu gün Ağustosun otuzu

Afyon'a sorun bizi

İzmir iyi bilir o eşsiz lideri

Bu gün Türk'ün en büyük zaferi

Mustafa HAYIRLI

30 AĞUSTOS

Bugünü adın gibi iyi bil, daima an,Türk adında bir millet yok denildiği zaman.

Tarihler dize geldi ve şaştı bütün cihan,

Doğdu eşsiz bir güneş, o kurtardı vatanı.

Parlayınca kılıçlar, ufuklar kızıllaştı,

Ordu bir sel olarak bütün setleri aştı,

Türk, istiklal uğrunda kahramanca savaştı;

Bu 30 Ağustostur iyi bil, iyi tanı.

Çınlasın kulağında Dumlupınar zaferi,

Zaferi zaferle tat, çalış hiç kalma geri,

Hedefin yükseliştir, ey Türk genci ileri,

Eşsizliğe dönmeli bu vatanın her yanı.

Ramazan Gökalp Arkan

AKINCI

İn atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: ilerle!

Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle...

Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan.

Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.

Bir gün dolu dizgin boşanan atlarımızla,

Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla..,

Cennette bugün gülleri açmış görürüz de,

Hâlâ o kızıl hâtıra titrer gözümüzde!

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Yahya Kemal Beyatlı